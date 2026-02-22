Sbloccata l’edilizia popolare a Mercato San Severino: Comune e ACER definiscono il piano operativo

Un vertice definito cordiale e costruttivo, che ha consentito di rimettere ordine nelle priorità e nei tempi di attuazione delle misure a sostegno del disagio abitativo.

Si è svolto l’incontro “sblocca-Erp” richiesto dal sindaco Antonio Somma, che ha segnato la ripresa ufficiale del confronto tra il Comune di Mercato San Severino e ACER sul futuro dell’edilizia residenziale pubblica cittadina. Un vertice definito cordiale e costruttivo, che ha consentito di rimettere ordine nelle priorità e nei tempi di attuazione delle misure a sostegno del disagio abitativo.

All’incontro hanno preso parte, oltre al primo cittadino, il presidente regionale ACER David Lebro, il consigliere di amministrazione Luigi Cimmino e la componente tecnico-amministrativa dell’ente. Il confronto ha riattivato il dialogo tra le parti e posto le basi per una vera e propria roadmap operativa, finalizzata a fornire risposte concrete alle famiglie in attesa di un alloggio.

Il primo step: censimento del patrimonio ERP

Il primo passaggio concordato riguarda l’avvio, già dai prossimi giorni, di un censimento congiunto del patrimonio immobiliare ACER presente sul territorio comunale. L’attività sarà svolta dall’Ufficio Patrimonio, con il supporto della Polizia Locale, e servirà a mappare in modo puntuale tutti gli alloggi, distinguendo tra quelli occupati e quelli ancora da assegnare.

«Si tratta di un passaggio propedeutico fondamentale – ha spiegato il sindaco Somma – che ci permetterà di avere un quadro completo e aggiornato degli immobili ACER in città e, soprattutto, di conoscere lo stato manutentivo di ciascun alloggio, così da pianificare interventi mirati».

Manutenzione straordinaria e nuove assegnazioni

Parallelamente, il piano condiviso prevede la programmazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili che presentano le maggiori criticità strutturali. In questa fase saranno utilizzati fondi già disponibili da parte di ACER, in attesa di poter accedere a futuri bandi nazionali, anche legati ai contributi GSE per l’efficientamento energetico, finora non attivabili per carenze documentali.

Questi interventi risultano indispensabili per rendere nuovamente assegnabili gli alloggi e procedere allo scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto.

Un segnale per le fasce più deboli

«Il tema dell’edilizia residenziale pubblica è profondamente sociale ed è particolarmente avvertito dalle fasce più fragili della popolazione – ha concluso Somma –. Sono soddisfatto che i vertici ACER abbiano accolto le istanze del Comune. Sono fiducioso che questo nuovo percorso possa tradursi in un sostegno concreto alle famiglie e nel recupero di alloggi oggi inutilizzati».