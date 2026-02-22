Scafatese senza rivali: 2-0 al Valmontone e fuga in vetta

Vittoria netta e mai realmente in discussione per la Scafatese, che espugna il campo del Valmontone imponendosi 2-0 allo Stadio Del Bianco. I canarini confermano lo straordinario momento di forma, conquistano tre punti pesantissimi e allungano ulteriormente in classifica, rafforzando il primato.
La squadra di Giovanni Ferraro scende in campo con il consueto 4-3-3, confermando quasi in blocco l’undici titolare e inserendo D’Ambros al posto di Convitto. Sul fronte opposto debutta in panchina Sandro Pochesci, che prova a dare una scossa ai suoi passando dal 3-5-2 iniziale al 4-3-1-2 nel corso della gara.
Volpicelli apre, Leonardo chiude la porta
La Scafatese parte forte e al 5’ trova subito il vantaggio: Volpicelli disegna una punizione magistrale dai venti metri che supera Yimga per lo 0-1. Il Valmontone tenta una reazione affidandosi soprattutto a Roberti, ma tra i pali sale in cattedra Leonardo, decisivo con almeno tre interventi di grande livello che tengono avanti i gialloblù. I canarini gestiscono senza affanni e sfiorano il raddoppio nel finale di primo tempo con Maggio.
Palmieri firma il colpo del ko
Nella ripresa la Scafatese resta padrona del campo. Volpicelli va vicino al bis in avvio, Molinaro crea scompiglio con le sue accelerazioni, poi al 66’ arriva il raddoppio: Sicurella pennella sul secondo palo e Palmieri, appena entrato, si coordina alla perfezione per lo 0-2. La gara si interrompe al 75’ per l’infortunio dell’assistente Caricati, quindi riprende e si avvia verso il finale senza scossoni. Molinaro sfiora il tris in rovesciata, mentre l’ultima occasione del Valmontone al 91’ non cambia il risultato.