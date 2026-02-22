SuperEnalotto: Maxi vincita a Cava de’ Tirreni

Un fortunato giocatore ha centrato un “4 Stella” e un “4”, portando a casa 64.779,38 euro complessivi.

Il “6” continua a nascondersi. Nell’estrazione del concorso n. 30 del SuperEnalotto di venerdì 20 febbraio non è stato centrato il premio massimo, facendo così salire il jackpot a 124,4 milioni di euro, in palio per l’estrazione di questa sera, sabato 21 febbraio 2026.

Se il colpo milionario manca, non è però mancata la festa in Campania. Una vincita importante è stata infatti registrata a Cava de’ Tirreni, dove un fortunato giocatore ha centrato un “4 Stella” e un “4”, portando a casa 64.779,38 euro complessivi.

La giocata vincente è stata realizzata presso il punto vendita Sisal Tabacchi Siani, in piazza Abbro 11.

Questa la combinazione estratta: 30 – 34 – 41 – 42 – 49 – 83, numero Jolly 64 e SuperStar 77.