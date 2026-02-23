Aggressione negli spogliatoi durante Barletta-Afragolese: il capitano campano finisce in ospedale

Secondo una prima ricostruzione, al culmine di un acceso diverbio verbale, il calciatore campano sarebbe stato colpito con calci e pugni da Giancarlo Malcore, attaccante del Barletta.

Grave episodio di violenza nel corso della gara Serie D, girone H, tra Barletta e Afragolese. L’episodio si sarebbe verificato negli spogliatoi al termine del primo tempo, quando Agustín Torassa, 37 anni, capitano dell’Afragolese, è rimasto vittima di una violenta aggressione.

Secondo una prima ricostruzione, al culmine di un acceso diverbio verbale, il calciatore campano sarebbe stato colpito con calci e pugni da Giancarlo Malcore, attaccante del Barletta. Torassa ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Dimiccoli per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ma i medici hanno disposto alcuni giorni di riposo.

Sul piano sportivo, Malcore è stato espulso e la sua posizione è ora al vaglio del giudice sportivo. Parallelamente, le indagini sull’accaduto sono state affidate alla DIGOS della Questura di Andria.

In una nota ufficiale, l’A.C. Afragolese ha espresso una ferma condanna per l’accaduto, definendo l’episodio “una sconfitta per tutto il movimento calcistico”. La società ha ribadito che simili comportamenti sono incompatibili con i valori dello sport e ha assicurato pieno sostegno al proprio capitano, costantemente seguito dallo staff medico.

Il club campano ha inoltre auspicato che le autorità competenti facciano piena luce sull’episodio e adottino tutti i provvedimenti necessari, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura sportiva fondata su rispetto, correttezza e responsabilità, soprattutto in un momento storico in cui il tema della violenza negli stadi è al centro del dibattito nazionale.