Allarme rapimenti di minori: voci e segnalazioni sui social tra Casertano, Nola e Vesuviano

Sui social network, nelle ultime ore, si sta diffondendo un allarme per presunti tentativi di rapimento di bambini in diverse aree della Campania, in particolare tra il Casertano, Nola e San Giuseppe Vesuviano. Messaggi, post e audio condivisi in chat private e gruppi di quartiere parlano di situazioni sospette, alimentando preoccupazione tra genitori e famiglie.
Al momento non risultano conferme ufficiali, ma il tam tam digitale ha portato molte persone a invitare alla massima prudenza, soprattutto negli orari di ingresso e uscita da scuola, nei parchi e nei luoghi di ritrovo frequentati dai più piccoli.
L’invito che circola con maggiore insistenza è quello di prestare attenzione ai bambini, evitare che restino soli e verificare sempre l’attendibilità delle informazioni prima di condividerle, per non generare inutili allarmismi. La situazione è in costante evoluzione e continua a essere seguita con apprensione dalle comunità coinvolte.