Diego, il cane che ha inseguito l’ambulanza: ritrovato dopo giorni di ricerche, ora è al sicuro

Una storia di affetto e fedeltà che ha commosso un’intera comunità e fatto il giro dei social. Protagonista è Diego, un cagnolino di San Marzano, rimasto improvvisamente solo dopo che il suo proprietario è stato ricoverato in ospedale con una grave frattura al femore.

Secondo quanto ricostruito, Diego avrebbe inseguito l’ambulanza che trasportava il suo umano fino al nosocomio. Una volta arrivato sul posto, si sarebbe aggirato tra i reparti nel disperato tentativo di ritrovarlo, fino a far perdere le proprie tracce. Da quel momento è scattata una vera e propria mobilitazione: volontari e animalisti hanno avviato le ricerche, supportati da numerose segnalazioni arrivate anche tramite i social network.

Alcuni avvistamenti avevano indicato la possibile presenza del cane a bordo di un treno diretto verso il Napoletano, alimentando speranze e preoccupazioni. Il lieto fine è arrivato quando un animalista ha riconosciuto Diego a Castellammare di Stabia, a circa 20 chilometri da casa. Senza esitazione lo ha preso con sé e si è attivato per riportarlo in sicurezza.

Ad annunciare il finale positivo della vicenda è stata Gianna Senatore: Diego sarà temporaneamente ospitato presso il canile di Nocera Inferiore, dove resterà accudito e al sicuro in attesa che il suo proprietario venga dimesso dall’ospedale e possa finalmente riabbracciare il suo inseparabile amico a quattro zampe.