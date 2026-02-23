Escursionista ferito sul Monte Cervati: lungo e complesso intervento di soccorso tra Sanza e Piaggine

L’uomo faceva parte di una cordata impegnata lungo la via alpinistica denominata “Questione Meridionale”, un itinerario noto per la sua difficoltà e per l’ambiente impervio.

Momenti di paura nella giornata di ieri sul Monte Cervati, nel territorio tra Sanza e Piaggine, dove un escursionista di origini straniere è rimasto ferito durante un’ascensione ed è stato soccorso al termine di un’operazione lunga e particolarmente complessa.

L’uomo faceva parte di una cordata impegnata lungo la via alpinistica denominata “Questione Meridionale”, un itinerario noto per la sua difficoltà e per l’ambiente impervio. Secondo quanto ricostruito, l’escursionista, che procedeva come primo di cordata, è scivolato precipitando per diversi metri, riportando un trauma a un arto inferiore. Nonostante la caduta, è rimasto sempre vigile.

Immediato l’allarme lanciato dai compagni al numero unico di emergenza 112, che ha attivato il 118. La centrale operativa ha disposto l’intervento congiunto dell’elisoccorso e del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, impegnato con due squadre territoriali, oltre a medico e infermiere.

Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente difficili a causa delle condizioni ambientali, con presenza di ghiaccio e neve che hanno impedito un atterraggio diretto dell’elicottero. È stato possibile soltanto lo sbarco al verricello di un elisoccorritore del CNSAS in una zona più a valle rispetto al punto dell’incidente. Nel frattempo, le squadre terrestri hanno proseguito l’ascesa utilizzando piccozze e ramponi.

Una volta raggiunto, il ferito è stato stabilizzato, imbarellato e calato per diversi metri lungo il versante. Successivamente è stato recuperato a bordo dell’elicottero tramite verricello e trasferito in ospedale per le cure necessarie. I compagni di cordata sono stati invece accompagnati a valle in sicurezza dai tecnici del Soccorso Alpino.

A supporto delle operazioni è intervenuto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L’intervento si è concluso nel tardo pomeriggio, dopo diverse ore di lavoro, confermando ancora una volta l’elevata complessità dei soccorsi in ambiente montano in condizioni invernali.