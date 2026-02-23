Lite tra giovani degenera in accoltellamento: due feriti nella notte tra Sarno e Palma Campania

Sangue nella notte alla periferia di Sarno, al confine con Palma Campania, dove una lite tra giovani è degenerata in un accoltellamento. Un episodio che riaccende l’allarme su una deriva sempre più preoccupante, soprattutto tra i giovanissimi.

Due ragazzi originari di Poggiomarino sono rimasti feriti al termine di una discussione scoppiata nella tarda serata di sabato, nei pressi di un locale estivo situato nella zona periferica di Sarno. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, il diverbio sarebbe nato per motivi ancora in corso di accertamento.

Dalle parole si sarebbe rapidamente passati ai fatti: nel giro di pochi istanti uno dei giovani avrebbe estratto un’arma da taglio, colpendo l’altro con un fendente. Una sequenza violenta e improvvisa che ha gettato nel panico i presenti e lasciato sgomenta la comunità.

Uno dei feriti, ancora minorenne, è stato trasportato in ospedale dove è stato medicato per lesioni giudicate lievi e dimesso con una prognosi di pochi giorni. Più serie, invece, le condizioni dell’altro giovane, raggiunto da fendenti più profondi: dopo le prime cure è stato trasferito all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove i medici hanno riscontrato ferite guaribili in circa trenta giorni. Non sarebbe in pericolo di vita, ma il quadro clinico ha richiesto ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i carabinieri, che hanno isolato l’area e avviato immediatamente le indagini. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando l’eventuale presenza di sistemi di videosorveglianza per chiarire con precisione la dinamica dei fatti, individuare chi abbia impugnato l’arma e comprendere cosa abbia innescato l’escalation di violenza. Al vaglio anche l’ipotesi di rancori o tensioni pregresse.

L’episodio si inserisce in un contesto territoriale già segnato da numerosi fatti di cronaca simili. L’area vesuviana continua infatti a essere teatro di risse, aggressioni e violenze tra giovanissimi, soprattutto nelle ore notturne, alimentando un crescente allarme sicurezza tra cittadini e amministratori locali.

Di questa emergenza si discuterà anche nel vertice per l’ordine e la sicurezza convocato per domani a Ottaviano dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, a poche settimane dal precedente incontro con i sindaci tenutosi a Palazzo Mediceo. Sul tavolo, il coordinamento dei servizi straordinari di controllo del territorio e l’adozione di misure mirate a prevenire nuove escalation di violenza.