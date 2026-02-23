Nola piange Domenico: il dolore di una madre diventa quello di un’intera comunità

Da sabato mattina Domenico non è più soltanto il figlio di una madre straziata dal dolore. È diventato il figlio di un’intera popolo.

Da sabato mattina Domenico non è più soltanto il figlio di una madre straziata dal dolore. È diventato il figlio di un’intera popolo. A Nola il suo nome, sussurrato tra le lacrime, attraversa strade e piazze, unisce volti, scioglie silenzi. Il piccolo, di appena due anni e quattro mesi, si è spento all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore che non gli ha lasciato scampo. Una speranza coltivata per settimane, aggrappata a ogni respiro, spezzata in una stanza d’ospedale dove mamma Patrizia non ha mai smesso di stringergli la mano.

In via Circumvallazione, davanti alla casa dove Domenico ha vissuto fino allo scorso dicembre, è nato un altare spontaneo. Fiori freschi, ceri bianchi, palloncini che ondeggiano nel vento e peluche lasciati da mani tremanti. Giovani coppie, anziani, bambini accompagnati dalle madri: un pellegrinaggio silenzioso che non conosce soste. Arrivano anche dai comuni vicini, perché il dolore non ha confini quando a spegnersi è la vita di un bambino.

Su uno striscione qualcuno ha scritto: “Non dovevi diventare notizia. Dovevi diventare grande”. Parole che pesano come macigni, che raccontano tutta l’ingiustizia di un destino troppo crudele. Per molti Domenico è “un angelo volato via troppo in fretta”, per altri un simbolo di forza. Per sua madre era il suo “piccolo guerriero”, e così continuerà a essere ricordato.

Per due mesi Patrizia ha attraversato la città e percorso centinaia di chilometri con i mezzi pubblici per poterlo vedere anche solo per poche ore. Viaggi silenziosi, speranze custodite nel cuore, preghiere sussurrate nella chiesa della Madonna della Stella. Oggi non è uscita di casa: è stremata, racconta chi le è vicino. Ma in mezzo al dolore continua a chiedere una sola cosa, verità e giustizia. E ha espresso un desiderio che è già una promessa: creare una fondazione che porterà il nome di suo figlio, affinché il suo sorriso possa trasformarsi in aiuto per altri bambini.

La data dei funerali non è ancora stata fissata. Il rito dovrebbe celebrarsi nella cattedrale che domina la piazza simbolo della città, luogo identitario di una comunità che oggi si stringe attorno a una bara troppo piccola.

Oggi il sindaco Andrea Ruggiero farà visita alla famiglia insieme al parroco. La famiglia, originaria di Taurano, era perfettamente integrata a Nola. “Gente semplice e discreta”, raccontano i commercianti del quartiere. E discreta è stata anche la sofferenza di una madre che, pur devastata, non ha mai alzato la voce.