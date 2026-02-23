Ospedale di Pagani, studio innovativo su dieta e immunoterapia nel tumore della vescica

Un possibile legame tra alimentazione e risposta all’immunoterapia nel tumore della vescica è al centro dello studio BLOSSOM, coordinato dalla UOC di Oncologia dell’Ospedale di Pagani.

Un possibile legame tra alimentazione e risposta all’immunoterapia nel tumore della vescica è al centro dello studio BLOSSOM, coordinato dalla UOC di Oncologia dell’Ospedale di Pagani. La ricerca apre nuove prospettive nel trattamento del tumore della vescica non muscolo-invasivo ad alto rischio, una patologia che, nonostante le terapie disponibili, presenta ancora un’elevata probabilità di recidiva.

Dopo l’intervento endoscopico, il percorso di cura prevede spesso l’immunoterapia endovescicale con BCG, una terapia che stimola il sistema immunitario locale per ridurre il rischio di ritorno della malattia. Tuttavia, non sempre l’efficacia del trattamento è duratura e, in alcuni casi, i pazienti sono costretti a sottoporsi a nuove procedure invasive, fino alla rimozione della vescica.

Da qui nasce l’ipotesi alla base dello studio: l’alimentazione può influenzare la risposta all’immunoterapia? Molte sostanze introdotte con la dieta vengono eliminate attraverso le urine e restano a contatto con la mucosa vescicale, lo stesso ambiente in cui agisce il BCG. Inoltre, vitamine e minerali svolgono un ruolo noto nel supporto delle difese immunitarie.

Lo studio BLOSSOM ha arruolato 46 pazienti alla prima esperienza con BCG tra marzo 2023 e novembre 2024. Le abitudini alimentari sono state ricostruite con interviste dettagliate ripetute nel tempo, utilizzando una piattaforma scientificamente validata per l’analisi dei consumi alimentari. A dodici mesi, su 41 pazienti valutabili, circa uno su cinque ha presentato una recidiva.

Pur trattandosi di uno studio preliminare, i risultati hanno evidenziato segnali interessanti: una maggiore assunzione di zinco, verdure a foglia verde e alcuni minerali, come il magnesio, è risultata associata a una minore probabilità di recidiva. Dati che, secondo i ricercatori, dovranno essere confermati da studi più ampi e strutturati.

Il lavoro mette inoltre in luce un aspetto spesso trascurato: molti pazienti presentavano sovrappeso e una scarsa aderenza alla dieta mediterranea, sottolineando l’importanza di integrare il counseling nutrizionale nei percorsi oncologici.