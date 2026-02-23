Scafati. Sottoposto a sorveglianza speciale, trovato con cocaina in casa: arrestato 75enne

È finito in manette un 75enne di Scafati, arrestato dai Carabinieri al termine di un controllo mirato nella sua abitazione.

Era già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, ma in casa custodiva droga pronta allo spaccio. È finito in manette un 75enne di Scafati, arrestato dai Carabinieri al termine di un controllo mirato nella sua abitazione. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di cocaina, oltre a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

Dopo l’udienza di convalida presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per lui e per la moglie è scattato il divieto di dimora. Entrambi devono rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’indagine

Il blitz dei militari della tenenza risale a pochi giorni fa ed era indirizzato proprio al domicilio dell’anziano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Durante la perquisizione, oltre allo stupefacente, i carabinieri hanno sequestrato anche del denaro contante, ritenuto collegato all’attività di spaccio.

Il ritrovamento della droga ha fatto scattare anche la contestazione della violazione delle prescrizioni legate alla sorveglianza speciale, misura alla quale il 75enne era sottoposto. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire il giro di contatti della coppia.