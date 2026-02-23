Sciopero nazionale dei treni a fine febbraio: possibili disagi per i viaggiatori

Disagi in vista per chi viaggia in treno a fine febbraio. È stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, che coinvolgerà anche Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Disagi in vista per chi viaggia in treno a fine febbraio. È stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, che coinvolgerà anche Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

L’agitazione sindacale è in programma dalle ore 21 di venerdì 27 febbraio fino alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio 2026. Durante questo arco temporale i treni potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso o variazioni di orario. Possibili ripercussioni sul servizio non sono escluse anche nelle ore immediatamente precedenti l’inizio e successive alla conclusione dello sciopero.

Rimborsi e riprogrammazione del viaggio

I passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio potranno richiedere il rimborso:

per i treni Intercity e Frecce, a partire dalla dichiarazione di sciopero e fino all’orario di partenza del treno prenotato;

per i treni Regionali, fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero.

In alternativa, sarà possibile riprogrammare il viaggio non appena disponibile, mantenendo condizioni di trasporto simili, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Servizi garantiti in Campania

In Campania saranno assicurati i servizi minimi di trasporto locale nelle fasce di maggiore affluenza:

giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21;

giorni festivi: dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21.

I viaggiatori sono invitati a informarsi prima della partenza consultando i canali ufficiali delle compagnie ferroviarie e a programmare con anticipo eventuali spostamenti, tenendo conto dei possibili disservizi legati allo sciopero.