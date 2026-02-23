Sorrento: 45enne arrestata con nove dosi di cocaina, in auto anche il figlio di 5 anni

Un normale controllo stradale si è trasformato in un arresto per droga a Sorrento. I militari dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso la stazione cittadina, hanno fermato una Dacia Sandero guidata da una donna di 45 anni residente a Pompei.

Fin dalle prime fasi del controllo, l’atteggiamento della conducente ha insospettito i carabinieri. La donna appariva particolarmente agitata: un nervosismo che inizialmente poteva sembrare comprensibile, considerata la presenza in auto del figlio di appena cinque anni. Tuttavia, gli accertamenti hanno chiarito che la tensione aveva ben altre ragioni.

Durante la perquisizione, la 45enne è stata trovata in possesso di nove dosi di cocaina, già confezionate e pronte per lo spaccio. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e per la donna sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Momenti delicati anche per il bambino che viaggiava con lei. Mentre la madre veniva accompagnata in caserma per le formalità di rito, il piccolo è stato affidato alle cure di alcuni carabinieri liberi dal servizio presenti in sede. Per tranquillizzarlo, gli sono stati offerti snack e cartoni animati, nel tentativo di rendere il meno traumatico possibile una situazione difficile.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la donna è stata successivamente sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio. Intanto proseguono le indagini per chiarire il contesto della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.