Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore: operaio di 24 anni muore travolto da un camion

Mattinata drammatica oggi, 23 febbraio 2026, a Nocera Inferiore, dove un giovane operaio ha perso la vita mentre era al lavoro. L’incidente si è verificato intorno alle 10:00, in via Fiano, nel piazzale di un’azienda attiva nel settore dei trasporti e della logistica.

La vittima è un ragazzo di 24 anni, originario di Sarno. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava nell’area esterna dell’azienda quando sarebbe stato travolto da un autoarticolato della stessa ditta, impegnato in una manovra di retromarcia. L’impatto è stato violentissimo e per il 24enne non c’è stato nulla da fare: i soccorsi, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del colonnello Gianfranco Albanese, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. L’area del cantiere è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici.