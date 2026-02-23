Trovato senza vita Luciano Capasso: il 25enne di Qualiano disperso sulle Alpi svizzere

È stato trovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne originario di Qualiano, disperso da cinque giorni sulle montagne svizzere di Saint Moritz. La notizia è stata resa nota dalla madre, Raffaella Grande, e dal legale della famiglia, l’avvocato Sergio Pisani.

Il giovane lavorava come autista presso un hotel della rinomata località alpina. Nei giorni scorsi era uscito per un’escursione in alta quota, a circa 2700 metri, quando – secondo quanto riferito dalle forze di polizia svizzere – sarebbe stato improvvisamente sorpreso da una violenta bufera di neve. Da quel momento si erano perse completamente le sue tracce.

Le ricerche sono andate avanti per giorni in condizioni meteorologiche estremamente difficili, con vento forte, neve e scarsa visibilità che hanno rallentato le operazioni di soccorso. Solo con il miglioramento del tempo e il ritorno del sole è stato possibile individuare e recuperare il corpo del giovane, tra le vette delle Alpi svizzere.

Il recupero, avvenuto nelle ultime ore, sarebbe stato rapido una volta ristabilite condizioni più favorevoli. «Luciano non era uno sprovveduto – ha spiegato l’avvocato Pisani – era un ex militare, addestrato proprio per affrontare situazioni estreme. Avevamo anche una geolocalizzazione abbastanza precisa, ma il maltempo ha impedito l’intervento. Con il sole, stamattina, il recupero è stato velocissimo».

Il legale ha inoltre sollevato interrogativi sulle modalità delle ricerche: «Ci chiediamo se nei giorni precedenti potessero essere utilizzati mezzi diversi, come droni o altre tecnologie, nonostante il maltempo. Sarà necessario verificare ogni aspetto, ma ora è soprattutto il tempo del dolore».

A Qualiano la notizia ha gettato la comunità nello sconforto. Amici e conoscenti descrivono Luciano come un ragazzo serio, preparato e grande amante della montagna. Una passione che, purtroppo, si è trasformata in tragedia. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi delle escursioni in alta quota, dove le condizioni atmosferiche possono cambiare in pochi minuti, trasformando un’uscita programmata in un dramma.