Ztl fase pilota a Pagani: parte la sperimentazione in centro (video)

Mobilità urbana. Conferenza stampa del sindaco e dei vertici della Polizia locale per presentare la nuova disciplina della circolazione cittadina.

Una fase pilota per la nuova mobilità

È una fase pilota quella che riguarda la ZTL a Pagani. A illustrare i contenuti di questa nuova tappa della mobilità cittadina è stato il sindaco Raffaele Maria De Prisco che, nel corso di una conferenza stampa, affiancato dall’assessore delegata Luana Giammetta e dal comandante della Polizia municipale Lucio Apolito, è entrato nel merito del provvedimento spiegandone obiettivi e modalità operative.

Sperimentazione e procedure tecniche

Si tratta di una fase sperimentale pensata per raccogliere il feedback dei cittadini, chiamati ad adattarsi gradualmente alla novità e a valutarne l’impatto sulla vivibilità urbana e sulla circolazione. Sugli aspetti tecnici e sulle procedure di controllo si è soffermato anche il comandante della Polizia locale Lucio Apolito, chiarendo i dettagli applicativi della nuova disciplina.

