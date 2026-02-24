A30 Caserta–Salerno, chiusa per una notte la stazione di Palma Campania

Come indicato da Autostrade per l'Italia, gli automobilisti potranno utilizzare i seguenti itinerari alternativi.

Da
Redazione
-

Sulla A30 Caserta–Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, sarà disposta la chiusura temporanea della stazione di Palma Campania.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 21:00 di martedì 24 febbraio alle ore 6:00 di mercoledì 25 febbraio.

Nel dettaglio, la stazione resterà:

  • chiusa in entrata verso Caserta
  • chiusa in uscita per i veicoli provenienti da Salerno

Percorsi alternativi consigliati

Come indicato da Autostrade per l’Italia, gli automobilisti potranno utilizzare i seguenti itinerari alternativi:

  • in entrata verso Caserta: stazione di Nola
  • in uscita per chi proviene da Salerno: stazione di Sarno, proseguendo poi sulla SP Sarno–Striano seguendo le indicazioni per Pompei, Scafati e Striano, quindi sulla SP Pianillo, via Sarno e via Palma fino a raggiungere Palma Campania

Si raccomanda agli utenti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare per tempo il proprio viaggio.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore