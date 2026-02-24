A30 Caserta–Salerno, chiusa per una notte la stazione di Palma Campania

Sulla A30 Caserta–Salerno, per consentire lavori di pavimentazione, sarà disposta la chiusura temporanea della stazione di Palma Campania.
Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 21:00 di martedì 24 febbraio alle ore 6:00 di mercoledì 25 febbraio.
Nel dettaglio, la stazione resterà:
- chiusa in entrata verso Caserta
- chiusa in uscita per i veicoli provenienti da Salerno
Percorsi alternativi consigliati
Come indicato da Autostrade per l’Italia, gli automobilisti potranno utilizzare i seguenti itinerari alternativi:
- in entrata verso Caserta: stazione di Nola
- in uscita per chi proviene da Salerno: stazione di Sarno, proseguendo poi sulla SP Sarno–Striano seguendo le indicazioni per Pompei, Scafati e Striano, quindi sulla SP Pianillo, via Sarno e via Palma fino a raggiungere Palma Campania
Si raccomanda agli utenti di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare per tempo il proprio viaggio.