Angri al voto. Alfonso Scoppa sarà il candidato predestinato? (video)

Verso le amministrative. Rumors e fermento politico in vista della tornata elettorale: prende forma una nuova coalizione
Fermento politico verso il voto
Lo scenario politico che si apre alla prossima tornata elettorale ad Angri è attraversato da un clima di forte fermento, tra incontri riservati, indicazioni informali e indiscrezioni che si rincorrono negli ambienti cittadini. In questo contesto prende corpo anche l’ipotesi di una nuova coalizione in fase di costruzione, pronta a proporsi come alternativa nel panorama locale.
Il nome di Alfonso Scoppa tra le ipotesi
Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Alfonso Scoppa, indicato come possibile candidato e figura attiva nel progetto politico in via di definizione. La sua eventuale discesa in campo rappresenterebbe un elemento significativo negli equilibri della competizione elettorale, contribuendo a delineare nuovi assetti e possibili alleanze in vista delle elezioni amministrative.
