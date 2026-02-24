Malore sui Monti Lattari, escursionista tedesco salvato con l’elicottero

Momenti di apprensione nella notte sui Monti Lattari, dove un escursionista di nazionalità tedesca ha accusato un malore mentre si trovava in un’area impervia.

Momenti di apprensione nella notte sui Monti Lattari, dove un escursionista di nazionalità tedesca ha accusato un malore mentre si trovava in un’area impervia. L’uomo si trovava in località Pizzitiello, nei pressi di Colli di Fontanelle, frazione di Sant’Agnello, in penisola sorrentina.

Dopo aver percorso in solitaria l’Alta Via dei Monti Lattari, l’escursionista si era fermato a bivaccare quando ha iniziato a sentirsi male. Nonostante le difficoltà, è riuscito a lanciare l’allarme, consentendo l’attivazione immediata dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, insieme all’elisoccorso del 118. Una squadra di tecnici ha raggiunto l’uomo, prestando le prime cure in attesa dell’arrivo dell’elicottero decollato da Napoli.

Dopo la stabilizzazione, l’escursionista è stato recuperato a bordo del velivolo e trasportato all’Ospedale del Mare per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’intervento si è concluso con successo grazie al coordinamento tra soccorritori alpini ed equipe sanitaria, evitando conseguenze più serie in una zona particolarmente isolata.