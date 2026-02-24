Morte del piccolo Domenico, consegnato un audio alla Procura: “Trapianto deciso per disperazione”

Potrebbe rappresentare un punto di svolta l’ultimo sviluppo nell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bambino deceduto a Napoli dopo un trapianto di cuore e al centro di un’indagine giudiziaria di eccezionale rilievo. Nella mattinata odierna la madre, Patrizia Mercolino, si è presentata presso la Procura della Repubblica di Napoli insieme al proprio legale, Francesco Petruzzi, per depositare una chiavetta USB contenente una registrazione audio ritenuta cruciale dagli inquirenti.

Il file risalirebbe al giorno in cui alla famiglia fu comunicata la prognosi ormai irreversibile, dopo il parere negativo espresso da un’équipe interdisciplinare di specialisti di livello nazionale. Nella conversazione, secondo quanto riferito dalla difesa, la donna chiederebbe chiarimenti sul motivo per cui il figlio fosse stato considerato idoneo al trapianto solo poche ore prima dell’arrivo dell’organo da Bolzano. La risposta attribuita al cardiochirurgo Guido Oppido, che eseguì l’intervento il 23 dicembre scorso, sarebbe stata motivata da una scelta compiuta “per disperazione”.

Per l’avvocato Petruzzi, tale affermazione costituirebbe un elemento di forte criticità, perché indicherebbe una mancanza della necessaria lucidità professionale nella gestione di un caso estremamente complesso e nelle decisioni assunte dall’équipe medica.

L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Giuseppe Tittaferrante, vede al momento sette persone iscritte nel registro degli indagati, tra medici e personale sanitario, con l’ipotesi di omicidio colposo in concorso. Gli accertamenti non riguardano esclusivamente l’operato dei sanitari dell’ospedale Monaldi, ma si estendono anche agli aspetti logistici e comunicativi legati al trasferimento dell’organo dal Trentino-Alto Adige.

Su questo fronte emerge una discrepanza temporale che la famiglia chiede venga chiarita: secondo la madre, il cuore sarebbe giunto a Napoli alle 14:30, mentre gli atti ufficiali indicherebbero come orario di arrivo le 14:18.

La difesa ha chiesto che la donna venga ascoltata formalmente anche su questo aspetto, evidenziando come la sua versione dei fatti sia rimasta invariata sin dalle prime fasi della vicenda. Gli avvocati spiegano che il deposito dell’audio in questa fase è legato all’avvenuta ufficializzazione dei nominativi degli indagati e punta a dimostrare una possibile ingerenza eccessiva del cardiochirurgo nelle scelte cliniche, che avrebbe inciso sull’esito di un intervento già reso estremamente delicato dalle condizioni dell’organo trapiantato.

Resta ferma, per tutti i soggetti coinvolti, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.