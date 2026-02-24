Nasce la Fondazione Domenico Caliendo: «Per non dimenticare e per proteggere altri bambini»

«Ho sempre detto che non bisogna dimenticare Domenico, la sua storia e soprattutto che tutto questo non deve accadere mai più a nessun altro bambino». Con queste parole Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, annuncia la nascita della Fondazione che porterà il nome del figlio, morto all’Ospedale Monaldi dopo il trapianto di un cuore danneggiato.

Il primo passo formale è stato compiuto nello studio del notaio Roberto Dante, con la costituzione di un comitato di raccolta fondi. Come previsto dalla legge, sarà necessario raggiungere un capitale iniziale di almeno 30mila euro per dare ufficialmente vita alla Fondazione. Un obiettivo che, secondo la famiglia, potrebbe essere raggiunto in tempi brevi grazie al sostegno di cittadini e istituzioni, tra cui il Comune di Nola, dove la famiglia Caliendo risiede.

La Fondazione Domenico Caliendo nasce con una duplice finalità: offrire sostegno ai bambini in condizioni di grave difficoltà medica e contrastare i casi di malasanità. «Vorremmo – spiega Patrizia – che nessun’altra famiglia provi il dolore che stiamo vivendo. Questa Fondazione servirà a tenere viva la memoria di Domenico e a dare un senso a tutto quello che è successo, mentre attendiamo che emerga la verità».

Accanto a lei anche l’avvocato Francesco Petruzzi, che ha seguito la famiglia in queste settimane. «Uno dei motivi per cui abbiamo accelerato la nascita della Fondazione – sottolinea il legale – è impedire tentativi di speculazione sull’immagine di Domenico. Stanno circolando truffe sui social con iban falsi, vendite di gadget e iniziative non autorizzate. Tutto questo è inaccettabile».

La Fondazione opererà all’insegna della massima trasparenza: chi vorrà donare potrà farlo esclusivamente attraverso i canali ufficiali e pubblici dell’ente. Tesoriere della Fondazione sarà Giovanni Rea, che spiega: «Vogliamo aiutare chi si è trovato nelle stesse condizioni di Domenico. Lo faremo con impegno, responsabilità e rispetto».

La storia di Domenico diventa così un impegno collettivo: trasformare il dolore in memoria attiva e tutela concreta per altri bambini e famiglie.