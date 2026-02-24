Nicolò, il bambino con le ali spezzate: l’appello per una nuova scuola inclusiva

Un appello forte, carico di dolore e urgenza, arriva dal Salernitano e riguarda la storia di Nicolò, un ragazzo di tredici anni con disturbo dello spettro autistico.

Un appello forte, carico di dolore e urgenza, arriva dal Salernitano e riguarda la storia di Nicolò, un ragazzo di tredici anni con disturbo dello spettro autistico che negli anni aveva compiuto progressi straordinari grazie a un percorso terapeutico intensivo e a una continuità educativa costruita con fatica, competenza e amore.

Nicolò frequentava la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, con ottimi risultati scolastici ed una piena integrazione sociale. Artista pluripremiato, musicista, sportivo, comunicativo e autonomo, era diventato un simbolo di speranza per molte famiglie che vivono quotidianamente la complessità dell’autismo.

Oggi, però, quel percorso virtuoso risulta gravemente compromesso. Secondo quanto denunciato dalla famiglia e dai professionisti che lo seguono, il cambiamento improvviso del docente di sostegno – avvenuto senza preavviso dopo tre anni di lavoro continuativo – ha rappresentato per Nicolò una frattura emotiva devastante. Una rottura della continuità educativa che ha innescato una profonda disregolazione emotiva, culminata in una regressione attiva definita “preoccupante” dagli esperti.

Il precedente insegnante, figura di riferimento stabile e rassicurante, è rimasto nello stesso istituto e nello stesso plesso: una presenza quotidiana che per Nicolò si è trasformata in una ferita aperta, alimentando dolore, confusione e senso di abbandono. Il nuovo assetto scolastico, secondo quanto riportato, non è riuscito a ricostruire una relazione empatica, aggravando ulteriormente il quadro clinico.

Il caso è diventato pubblico attraverso un comunicato stampa dal titolo emblematico: “AAA Cercasi nuova scuola per il bambino con le ali spezzate”, un appello rivolto ai ministri Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli, al presidente di Regione Roberto Fico e ai dirigenti scolastici del territorio.

La richiesta è chiara: individuare con urgenza una nuova scuola realmente accogliente e inclusiva, capace di garantire a Nicolò stabilità, competenza e protezione. Secondo gli specialisti, solo un ambiente educativo adeguato può oggi rappresentare una vera “terapia” per fermare l’aggravamento e recuperare, per quanto possibile, i progressi conquistati negli anni.

«Nel 2026 è inaccettabile pretendere che sia un ragazzo autistico ad adattarsi a un contesto che lo ferisce», sottolinea la famiglia. «Non si può negare il suo malessere solo perché a tratti sorride o continua a praticare sport: i segnali clinici parlano chiaro».

Il “Caso Nicolò” è arrivato anche all’attenzione del Parlamento e ha mobilitato una rete di associazioni, famiglie e professionisti. Non si tratta, ribadiscono i promotori dell’appello, di chiedere privilegi, ma di pretendere ciò che una società civile dovrebbe garantire a ogni bambino fragile: una scuola che non spezzi le ali a chi stava imparando a volare.

«Mio figlio aveva iniziato a volare, poi qualcuno gli ha spezzato le ali», scrive mamma Annarita. «Ha bisogno di una scuola buona, accogliente, che lo aiuti a guarire». Un grido che oggi interpella l’intera comunità educante.