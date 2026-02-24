Paura tra gli studenti a Capaccio Paestum: segnalato un presunto tentativo di adescamento

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso giovane coinvolto, uno studente residente ad Albanella, che ha affidato ai social il suo racconto.

Momenti di forte tensione nella mattinata di ieri a Capaccio Paestum, dove si è diffusa la segnalazione di un presunto tentativo di adescamento ai danni di un minorenne. L’episodio ha generato preoccupazione tra studenti e famiglie del territorio.

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso giovane coinvolto, uno studente residente ad Albanella, che ha affidato ai social il suo racconto. Secondo la sua ricostruzione, mentre attendeva il pullman per rientrare a casa, una coppia a bordo di un’automobile si sarebbe fermata nei suoi pressi con la scusa di invitarlo a salire per “provare a guidare” il veicolo.

Un invito che ha immediatamente insospettito il ragazzo, il quale avrebbe rifiutato mostrando esitazione. A quel punto, sempre secondo il suo racconto, la situazione sarebbe degenerata: il giovane sarebbe stato strattonato e spinto verso l’auto, finendo anche a terra durante la concitazione.

Determinante l’intervento di una donna del posto che, notata la scena, è prontamente intervenuta riuscendo a mettere in fuga la coppia. Dopo essersi assicurata delle condizioni del ragazzo, la donna lo ha accompagnato presso la postazione mobile della polizia municipale collocata davanti al Liceo Statale Piranesi, dove è stata fornita una prima ricostruzione dell’accaduto.

Poco dopo sono giunti anche i genitori del giovane, che insieme al figlio si sono recati presso la stazione dei carabinieri per formalizzare la denuncia. Sull’episodio sono ora in corso accertamenti finalizzati a chiarire l’esatta dinamica dei fatti e a risalire all’identità della coppia segnalata.