Positano, arrestata coppia per spaccio: sequestrati contanti e arnesi da scasso

I due devono rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Un uomo e una donna, identificati con le iniziali C.T. e R.V., sono finiti in manette a Positano nel corso di un’operazione condotta dai Carabinieri. I due devono rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio e di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia Giudiziaria, la coppia avrebbe effettuato almeno due cessioni di cocaina, recapitando la droga in altrettante abitazioni del territorio comunale.

Nel corso delle perquisizioni successive all’arresto, gli investigatori hanno rinvenuto 1.320 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, oltre a diversi strumenti comunemente utilizzati per lo scasso. Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

