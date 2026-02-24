Rifiuti abbandonati in strada ad Angri: denunciato un 25enne, patente ritirata

Ancora un episodio di abbandono illecito di rifiuti ad Angri. Nei giorni scorsi un giovane di 25 anni è stato sorpreso mentre scaricava rifiuti lungo la carreggiata stradale. Per lui è scattata una duplice violazione del Codice dell’Ambiente, con conseguente denuncia e ritiro della patente di guida.

L’operazione rientra nel piano di controllo del territorio avviato dall’amministrazione comunale in collaborazione con i Carabinieri Forestali, mirato a contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e il degrado urbano.

«Il piano di controllo del territorio che abbiamo messo in campo insieme ai Carabinieri Forestali sta dando risultati concreti – ha dichiarato il sindaco Cosimo Ferraioli –. Questo ennesimo episodio dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Chi inquina e deturpa i luoghi prima o poi paga».

Il primo cittadino ha inoltre annunciato la pubblicazione di un video che documenta un altro caso analogo: un cittadino proveniente da un comune limitrofo, colto sul fatto mentre abbandonava rifiuti in via Nazionale, è stato costretto a ripulire l’intera area. «Immagini che parlano da sole», ha concluso Ferraioli.