Ruggi di Salerno. Muore dopo un lungo ricovero il paziente affetto da scabbia: possibili verifiche sanitarie e giudiziarie

È deceduto dopo diverse settimane di degenza l’uomo affetto da una grave forma di scabbia che era stato trasferito in condizioni critiche all’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Il decesso è avvenuto nel reparto in cui il paziente era stato ricoverato a seguito del progressivo peggioramento del quadro clinico.

Secondo quanto trapela, l’uomo soffriva di una manifestazione particolarmente aggressiva della patologia dermatologica, causata da un parassita che, soprattutto nei soggetti fragili o immunodepressi, può determinare complicazioni anche gravi. Le sue condizioni, giudicate fin dall’inizio molto delicate, hanno reso necessario un costante monitoraggio e trattamenti specifici.

Il caso

Il paziente era arrivato al “Ruggi” dopo un primo percorso di cure e in seguito a un netto aggravamento dello stato di salute. Nonostante l’impegno e gli interventi messi in campo dal personale sanitario, l’evoluzione clinica non ha avuto esito favorevole.

Al momento non risultano indagini né persone iscritte nel registro degli indagati, ma la vicenda potrebbe ora essere oggetto di ulteriori approfondimenti. Non è escluso che l’autorità giudiziaria disponga accertamenti medico-legali, inclusa un’eventuale autopsia, per chiarire con precisione le cause della morte e ricostruire l’intero iter assistenziale seguito dall’uomo.