Sanremo 2026, al via la “settimana santa” del Festival: prima serata tra musica, ospiti e grandi ritorni

Si accendono ufficialmente le luci su Festival di Sanremo 2026. Da martedì 24 febbraio, in diretta su Rai 1, prenderanno il via le cinque serate che accompagneranno il pubblico in un nuovo viaggio nella musica italiana.

Prima serata: come funziona il voto

Nel corso della prima serata si esibiranno tutti e trenta gli artisti in gara nella categoria Campioni. Le canzoni saranno votate esclusivamente dalla giuria della Sala Stampa, Tv e Web, composta da giornalisti e operatori dell’informazione accreditati al Festival.

Al termine delle esibizioni verrà stilata una classifica generale e saranno comunicate al pubblico le prime cinque posizioni, senza indicazione dell’ordine di piazzamento.

Conduzione e super ospiti

A guidare la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati dal co-conduttore Can Yaman, reduce dal successo della serie Sandokan.

Super ospite della serata sarà Tiziano Ferro, che celebrerà i 25 anni di Xdono e presenterà il nuovo album Sono un grande.

Spazio anche agli eventi esterni: sul Suzuki Stage di piazza Colombo si esibirà Gaia, mentre dalla nave da crociera al largo di Sanremo arriverà il collegamento con Max Pezzali, accompagnato da Olly.

Momento simbolico della serata sarà l’omaggio a Gianna Pratesi, 105 anni, che nel 1946 votò per la prima volta a favore della Repubblica Italiana.

Le regole delle canzoni in gara

I brani in concorso devono essere inediti, prevalentemente in lingua italiana (con eventuali inserti dialettali o stranieri) e non superare i tre minuti e trenta secondi di durata.

I 30 Campioni in gara

Il cast dell’edizione 2026 è composto da artisti affermati, ritorni illustri e nuove collaborazioni. In ordine alfabetico: Arisa, Bambole di pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez e Marco Masini, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, Lda e Aka 7even, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Michele Bravi, Nayt, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro.