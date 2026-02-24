Sorrento, gheppio rimane incastrato su un tetto: salvato da WWF e Vigili del Fuoco

Un esemplare di gheppio comune (Falco tinnunculus) è stato recuperato a Sorrento, nel vicoletto della Neffola, grazie a un intervento coordinato dei volontari del WWF e dei Vigili del Fuoco.

Un esemplare di gheppio comune (Falco tinnunculus) è stato recuperato a Sorrento, nel vicoletto della Neffola, grazie a un intervento coordinato dei volontari del WWF Terre del Tirreno e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Piano di Sorrento.

La segnalazione è arrivata nella giornata di domenica da un residente, insospettito dalla presenza prolungata del rapace sul tetto di un edificio dismesso, alla base del costone di Capodimonte, zona conosciuta per la nidificazione di diverse specie, tra cui gheppio, falco pellegrino e barbagianni.

Una volta sul posto, i volontari del WWF hanno accertato che l’animale era immobilizzato a una zampa e hanno richiesto l’intervento dei soccorsi tecnici. I Vigili del Fuoco, utilizzando un’autoscala, hanno raggiunto il tetto a circa nove metri di altezza, individuando la zampa sinistra del gheppio incastrata sotto una tegola. Liberato con cautela, il rapace si è subito rialzato in volo, posandosi poco distante. Alla zampa erano visibili tracce di sangue secco, probabilmente dovute a un tentativo di catturare una preda nascosta sotto la copertura.

Secondo Claudio d’Esposito, presidente del WWF Terre del Tirreno, si tratterebbe di un giovane esemplare ancora inesperto. Le condizioni generali lasciano sperare in una pronta ripresa, favorita anche dall’arrivo della primavera, periodo più ricco di risorse alimentari.

Il gheppio comune è un piccolo rapace diurno lungo circa 35 centimetri, con un’apertura alare che può raggiungere i 60 centimetri. Specie diffusa in tutta Europa, in Italia è nidificante e tutelata dalla legge 157/92. È noto per il caratteristico volo “a spirito santo”, durante il quale resta sospeso in aria battendo rapidamente le ali mentre individua le prede al suolo, adattandosi con facilità anche agli ambienti urbani.