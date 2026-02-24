Spari in pieno centro a Castellammare: commerciante arrestato. «Ho avuto paura per mia figlia»

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe esploso almeno sette, forse otto colpi di pistola in aria, seminando il panico tra residenti e passanti.

Momenti di paura ieri pomeriggio a Castellammare di Stabia, dove un commerciante si è reso protagonista di una sparatoria in pieno centro cittadino. L’episodio è avvenuto in via De Turris, strada che collega il centro antico a piazza Principe d’Umberto.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe esploso almeno sette, forse otto colpi di pistola in aria, seminando il panico tra residenti e passanti. In un primo momento si è temuto un agguato di matrice camorristica, ipotesi che ha fatto salire rapidamente la tensione nella zona.

Sono le 13:40 quando al centralino dei carabinieri arriva la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. I militari giungono in pochi minuti sul posto, transennando l’area e avviando le prime verifiche. Vengono acquisiti i filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, dai quali emerge uno scenario ben diverso da quello inizialmente ipotizzato.

È lo stesso commerciante a presentarsi ai carabinieri e a confessare l’accaduto. «Sono stato io, ho avuto paura per mia figlia», avrebbe dichiarato. L’uomo ha raccontato di aver sentito delle urla provenire dalla strada e di essere uscito dal negozio armato di una pistola, iniziando a sparare all’impazzata.

Nel corso dei rilievi sono stati rinvenuti diversi bossoli: uno sull’asfalto a poca distanza dall’attività commerciale, uno conficcato in un muro, un altro nel cofano di un’auto in sosta. Un ulteriore proiettile è stato trovato all’interno del negozio. Dopo gli spari, l’uomo si sarebbe allontanato per tornare a casa, dove avrebbe nascosto l’arma – una pistola calibro 9×19 – e si sarebbe cambiato d’abito.

Rientrato successivamente nella sua attività, ha trovato i carabinieri ad attenderlo. Assistito dal suo legale, l’avvocato Giuliano Sorrentino, il commerciante è stato condotto in caserma. L’accusa a suo carico è di detenzione abusiva di arma da fuoco.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip, fissato per la giornata di domani. Sul caso indaga la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, con il pm Bianca Maria Colangelo.