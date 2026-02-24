Stava costruendo il suo futuro: Sarno piange Carmine, morto sul lavoro a 24 anni

Carmine Albero, 24 anni, ha perso la vita nella mattinata di ieri in un cantiere di via Fiano, a Nocera Inferiore. Il giovane sarebbe stato investito da un camion in retromarcia mentre stava svolgendo le sue mansioni.

Un’altra tragedia sul lavoro scuote la provincia di Salerno. Carmine Albero, 24 anni, ha perso la vita nella mattinata di ieri in un cantiere di via Fiano, a Nocera Inferiore. Il giovane sarebbe stato investito da un camion in retromarcia mentre stava svolgendo le sue mansioni.

Originario di Sarno, Carmine lavorava come meccanico per mantenersi gli studi musicali. Un impegno doppio, portato avanti con determinazione, per non pesare sulla famiglia e continuare a coltivare il suo sogno artistico.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10. L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi giunti sul posto. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto: tra le ipotesi al vaglio anche un possibile malore dell’autista del mezzo pesante, circostanza che dovrà essere confermata dagli accertamenti.

Oltre al lavoro, Carmine era conosciuto nell’ambiente musicale con il nome d’arte Karmis. Batterista e autore, aveva già pubblicato diversi brani e si stava facendo spazio nel panorama indipendente, con live e nuovi progetti pronti a vedere la luce. Un percorso costruito con sacrificio, interrotto tragicamente troppo presto.

La sua morte riaccende ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nei cantieri, dove il rischio continua a essere altissimo. Alla famiglia di Carmine Albero va l’abbraccio commosso di un intero territorio, colpito dalla perdita di un giovane talento che stava cercando, con fatica e passione, di costruire il proprio futuro.