Terra dei Fuochi, raffica di controlli contro i reati ambientali: sequestri e denunce

Dopo la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sulla Terra dei Fuochi, si intensificano le attività di contrasto ai reati ambientali nell’area nord della provincia di Napoli. Nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari, è stata avviata un’azione coordinata e capillare sul territorio.

La Polizia Metropolitana di Napoli, sotto il coordinamento del comandante Lucia Rea, ha condotto una serie di controlli mirati nei comuni di Arzano e Melito di Napoli, con il supporto dei presidi territoriali di Nola e Pompei e della Sezione Stradale.

Alle operazioni ha preso parte anche l’Esercito Italiano, nell’ambito del raggruppamento “Strade Sicure”, a conferma dell’alto livello di attenzione riservato al fenomeno dei crimini ambientali.

Nel corso delle attività sono stati effettuati 17 controlli su diverse tipologie di attività commerciali e artigianali, tra cui officine meccaniche, autolavaggi, carrozzerie, aziende di lavorazione del ferro e dell’alluminio e centri di raccolta di rottami ferrosi. Complessivamente sono state identificate 40 persone.

Il bilancio è significativo: 6 sequestri, 7 persone denunciate all’autorità giudiziaria e 13 sanzioni amministrative elevate, per un importo complessivo di circa 30mila euro.