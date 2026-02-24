Tragedia nelle campagne del Cilento: muore carabiniere pensionato

Secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un improvviso malore mentre era alla guida di una macchina agricola.

Tragedia nelle campagne al confine tra Ogliastro Cilento e Prignano Cilento, dove un carabiniere in pensione di 83 anni ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori agricoli.

L’uomo si trovava in un fondo rurale nei pressi della propria abitazione quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un improvviso malore mentre era alla guida di una macchina agricola. Dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito al suolo riportando conseguenze fatali.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica della Croce Rossa Italiana di Capaccio Paestum, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare: i soccorsi hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi di rito. Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Una comunità sotto shock per una morte improvvisa avvenuta durante una normale giornata di lavoro nei campi.