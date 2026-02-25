Aggressione con coltello a Sarno: sospesa per 20 giorni la licenza di un locale

Il personale della Divisione I – Polizia Amministrativa e Sociale ha eseguito un provvedimento di sospensione della licenza, per la durata di 20 giorni, nei confronti di un esercizio pubblico cittadino.

Nuova operazione della Polizia di Stato a Sarno. Nella giornata del 23 febbraio, il personale della Divisione I – Polizia Amministrativa e Sociale ha eseguito un provvedimento di sospensione della licenza, per la durata di 20 giorni, nei confronti di un esercizio pubblico cittadino.

Il provvedimento è stato disposto dal Questore della provincia di Salerno, su proposta del Comando della Stazione dei Carabinieri di Sarno, a seguito di un grave episodio avvenuto nella notte del 22 febbraio scorso.

In quell’occasione, due giovani — uno dei quali minorenne — sono rimasti feriti in un’aggressione con arma da taglio compiuta da alcuni coetanei. Per entrambi si è reso necessario il trasferimento presso un presidio ospedaliero per le cure mediche del caso.

La sospensione rientra nelle misure previste dall’articolo 100 del T.U.L.P.S. ed è finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Si tratta di un provvedimento di natura preventiva, adottato per evitare il ripetersi di episodi di violenza e garantire condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini, come riporta “SalernoToday”.

La Polizia di Stato ha ribadito che proseguiranno i controlli sul territorio provinciale, attraverso servizi mirati di prevenzione e vigilanza, con l’obiettivo di assicurare il rispetto della legalità e una fruizione sicura dei luoghi di aggregazione.