Aggressione nel Salernitano, condannati padre e figlio: sei anni e nove mesi di carcere

Le vittime, un uomo e la moglie, sarebbero state aggredite e colpite con un bastone della lunghezza di circa 114 centimetri.

Sei anni e nove mesi di reclusione, in primo grado, per un padre e un figlio ritenuti responsabili di una violenta aggressione avvenuta nel 2021 a Calvanico. La sentenza è stata pronunciata dal I collegio del Tribunale di Nocera Inferiore, divenuto competente per territorio dopo la riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

I due imputati sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate dall’uso di un oggetto atto a offendere. Il collegio ha inoltre disposto una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro in favore delle parti civili.

I fatti

Secondo quanto emerso nel corso del dibattimento, l’episodio si verificò lungo un sentiero in una zona rurale del territorio comunale di Calvanico. Le vittime, un uomo e la moglie, difesi dall’avvocato Luigi Palmieri, sarebbero state aggredite e colpite con un bastone della lunghezza di circa 114 centimetri.

Dopo il pestaggio, l’uomo sarebbe stato lasciato in un crepaccio, riportando lesioni particolarmente gravi a un braccio. Il referto medico parlò di una frattura scomposta dell’ulna sinistra, con una prognosi di 30 giorni, oltre a un trauma contusivo alla spalla sinistra riportato dalla donna, come riporta “Il Giornale del Cilento”.

Il movente e le accuse

Alla base dell’aggressione, secondo l’impostazione accusatoria della Procura di Nocera Inferiore e le indagini condotte dai Carabinieri, vi sarebbe stata la convinzione — poi rivelatasi infondata e mai dimostrata nel processo — che i cani della coppia avessero ucciso alcune pecore appartenenti al gregge degli imputati.

«Qui non dovete tornare più, questi sono cani che mangiano le pecore, dovete andare via», avrebbero detto padre e figlio, secondo quanto riportato nella denuncia presentata dalle persone offese. Gli imputati avrebbero inoltre preteso 100 euro come risarcimento per la presunta perdita degli animali, circostanza che ha portato alla contestazione della tentata estorsione, pur non risultando provata nel merito.

Dopo la pronuncia della sentenza, si attende ora il deposito delle motivazioni, previsto nei prossimi mesi. Solo allora sarà possibile conoscere nel dettaglio le valutazioni del collegio giudicante. Gli imputati avranno comunque la facoltà di impugnare la decisione davanti alla Corte d’Appello.