Cava de’ Tirreni. Cade da un solaio in cantiere: muore operaio 60enne di Siano

Un operaio di 60 anni, residente a Siano, ha perso la vita dopo essere precipitato da un solaio mentre era impegnato in un cantiere edile a Cava de’ Tirreni.

Ancora una vittima sul lavoro in provincia di Salerno. Un operaio di 60 anni, residente a Siano, ha perso la vita dopo essere precipitato da un solaio mentre era impegnato in un cantiere edile a Cava de’ Tirreni.

L’uomo è stato trasportato nel pomeriggio di ieri, 24 febbraio, all’ospedale Santa Maria dell’Olmo, dove è arrivato in condizioni gravissime. Nonostante i tentativi dei sanitari, il decesso è sopraggiunto poco dopo il ricovero.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato in via XXV Luglio, dove erano in corso lavori di rifacimento di un solaio. Il sessantenne sarebbe caduto nel vuoto mentre stava operando direttamente sulla struttura. A condurlo in ospedale è stato un collega che lavorava con lui nel cantiere.

In un primo momento, non sarebbero stati forniti elementi chiari sulle cause dell’accaduto né sarebbe stato immediatamente segnalato che si trattasse di un infortunio sul lavoro.

Le indagini

Sulla vicenda stanno ora facendo luce i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal colonnello Gianfranco Albanese. I militari hanno ascoltato il collega che ha accompagnato la vittima al pronto soccorso e i familiari dell’uomo, ricostruendo che il decesso è avvenuto in seguito a un incidente durante l’attività lavorativa.

Gli accertamenti proseguono per chiarire con precisione la dinamica della caduta e verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità.