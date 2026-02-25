Controlli dei Nas tra Salernitano, Avellinese e Beneventano: sospensioni e sanzioni

Controlli intensificati nel Salernitano, nell’Avellinese e nel Beneventano da parte dei Carabinieri del NAS di Salerno, impegnati in una vasta attività ispettiva presso esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Il valore complessivo delle strutture interessate da provvedimenti di sospensione è stimato in circa 1,5 milioni di euro, mentre le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a 7.500 euro.

Le operazioni nel Salernitano

Nel territorio provinciale di Salerno, in particolare, all’interno di un supermercato del capoluogo è stata disposta la sospensione immediata del reparto macelleria. Il provvedimento è scattato a seguito di gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui l’assenza di pannelli della controsoffittatura, la presenza di umidità e sporco pregresso, materiali non pertinenti nelle aree di lavoro e alimenti conservati in modo non conforme.

Nella stessa attività sono state inoltre impartite prescrizioni per sanare alcune criticità minori, relative ai sistemi di prevenzione contro gli infestanti e alla corretta gestione degli spogliatoi e delle aree di stoccaggio.

In un ristorante del Cilento, invece, i militari hanno proceduto al sequestro di circa 25 chilogrammi di alimenti — tra prodotti carnei, ittici, pasta fresca e semifreddi — risultati privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità. Contestualmente sono state impartite prescrizioni per una pulizia straordinaria delle celle frigorifere e per il ripristino della piena funzionalità delle attrezzature tecniche.

I controlli si sono estesi anche alla Valle dell’Irno e alla Piana del Sele, dove sono stati ispezionati un ristorante e un’azienda attiva nella produzione e somministrazione di pasti a domicilio. In quest’ultimo caso è stata contestata una sanzione amministrativa per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo. Per entrambe le attività sono state prescritte misure correttive per eliminare carenze strutturali, in particolare su pareti e soffitti, e migliorare le condizioni di conservazione degli alimenti.