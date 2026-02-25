Donna investita nel Cilento: trasportata in codice rosso in gravi condizioni

Una donna del posto, 68 anni, è stata investita da un’autovettura mentre, secondo una prima ricostruzione, stava uscendo da una tabaccheria affacciata sulla strada.

Attimi di forte preoccupazione nel tardo pomeriggio di ieri a Velina, frazione di Castelnuovo Cilento, dove intorno alle 18 si è verificato un grave incidente stradale lungo il rettilineo di via Arbosto. Una donna del posto, 68 anni, è stata investita da un’autovettura mentre, secondo una prima ricostruzione, stava uscendo da una tabaccheria affacciata sulla strada.

L’impatto sarebbe stato particolarmente violento: uno dei calzari della donna è stato ritrovato a diversi metri dal punto dell’urto, mentre l’auto coinvolta presenta un finestrino danneggiato. Sono in corso accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’investimento e le eventuali responsabilità.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale del 118 che, dopo aver prestato le prime cure e stabilizzato la ferita, ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La 68enne ha riportato diversi traumi ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla milza. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.

Presenti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, impegnati nei rilievi e nelle verifiche di rito. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto stradale interessato.