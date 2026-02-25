Furti ad Angri, l’allarme corre sui social: “Mi hanno aperto l’auto mentre ero dal medico”

Mentre si trovava dal pediatra, ignoti avrebbero aperto e richiuso l’auto parcheggiata, portando via l’intera spesa lasciata all’interno.

Nuove segnalazioni di furti a Angri. Un cittadino ha raccontato sui social di essere stato vittima di un furto nella mattinata di oggi, intorno alle 10.30, in via Alveo Sant’Alfonso. Mentre si trovava dal pediatra, ignoti avrebbero aperto e richiuso l’auto parcheggiata, portando via l’intera spesa lasciata all’interno.

Il messaggio si inserisce in un clima di crescente preoccupazione in città, dove da giorni si moltiplicano le segnalazioni di furti su vetture e nelle abitazioni. L’invito rivolto ai cittadini è a prestare la massima attenzione e a segnalare eventuali movimenti sospetti alle forze dell’ordine.

