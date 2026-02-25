Gardensia torna nelle piazze: tre giorni di solidarietà per la ricerca sulla sclerosi multipla

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo le piazze di tutta Italia si animeranno per sostenere la ricerca scientifica e i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

Sta per tornare Gardensia, l’iniziativa solidale che unisce fiori e impegno sociale. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo le piazze di tutta Italia si animeranno per sostenere la ricerca scientifica e i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

In occasione della Giornata internazionale della Donna, sarà possibile scegliere una gardenia, un’ortensia o entrambe: un gesto semplice che contribuisce concretamente alle attività promosse da AISM, a supporto di migliaia di persone, in gran parte donne, che convivono con questa malattia.

Un appuntamento da segnare in agenda, con un messaggio chiaro: la solidarietà, quando è condivisa, può fare davvero la differenza.