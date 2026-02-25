Il Lotto premia la Campania: centrato un terno da 22.500 euro a Sant’Antonio Abate

La fortuna fa tappa in Campania con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 24 febbraio sono stati vinti 22.500 euro a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, grazie a un terno giocato sulla ruota di Bari. La vincita è stata realizzata presso un punto vendita situato in via Stabia, come riportato da Agipronews.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per 3,8 milioni di euro in tutta Italia. Dall’inizio del 2026, il montepremi complessivo erogato ha superato i 229 milioni di euro.