Incendio al carro di Carnevale a Nocera Superiore: avviate verifiche parallele sull’accaduto

Sono due i filoni di accertamento aperti dopo l’incendio che ha distrutto un carro allegorico di Carnevale durante una sfilata a Nocera Superiore. L’episodio, avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria cittadina, non ha causato feriti ma ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni, rimasta sospesa per diverse ore e ripristinata soltanto il giorno successivo.

L’inchiesta

Il fatto si è verificato lungo via Matteotti, durante il passaggio dei carri allegorici. Secondo una prima ricostruzione, il carro denominato “Sotto il cielo d’Oriente” avrebbe urtato un cavo dell’alta tensione ferroviaria. L’impatto ha causato la tranciatura del filo e l’innesco immediato delle fiamme, che in pochi istanti hanno avvolto e distrutto completamente la struttura.

Per circostanze ritenute fortunate, nell’area non erano presenti abitazioni né spettatori al momento dell’incendio. L’intervento congiunto della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco ha consentito di domare il rogo in tempi rapidi, evitando conseguenze ulteriori.

Ora si apre la fase degli accertamenti. Oltre all’indagine delle forze dell’ordine, anche il Comune ha annunciato una verifica interna per chiarire le cause dell’accaduto. Resta da comprendere come il carro possa aver intercettato il cavo elettrico, considerato che fino a pochi istanti prima il corteo si era svolto senza criticità. Tra le ipotesi al vaglio figurano un errore di manovra o un problema nella gestione operativa del mezzo. Elementi che dovranno essere approfonditi per individuare eventuali responsabilità e prevenire il ripetersi di simili episodi.