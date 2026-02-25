Nocera Inferiore, ritrovato senza vita Paride De Maio: il corpo scoperto in zona Beton Cave

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda della scomparsa di Paride De Maio, l’uomo di 78 anni di cui non si avevano più notizie da ieri.

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda della scomparsa di Paride De Maio, l’uomo di 78 anni di cui non si avevano più notizie da ieri. Il corpo senza vita è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, nella zona della Beton Cave.

Il rinvenimento è avvenuto in un’area al confine tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore, dove si erano concentrate le ricerche nelle ultime ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che avevano partecipato alle operazioni di ricerca avviate subito dopo la denuncia di scomparsa.

Restano ora da chiarire le cause del decesso. Accertamenti in corso da parte delle autorità competenti.