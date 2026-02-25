Pagani, la sala teatro dell’Auditorium intitolata a Franco Pinto

La sala teatro dell’Auditorium Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Pagani porterà ufficialmente il nome di Franco Pinto. La cerimonia di intitolazione è in programma sabato 28 febbraio alle ore 18.00. La decisione è stata formalizzata dalla giunta comunale nel mese di dicembre, accogliendo la proposta avanzata dalla Pro Loco Castello di Cortimpiano, presieduta da Antonio Avigliano, per rendere omaggio al docente scomparso nell’agosto dello scorso anno.

L’intitolazione

Insegnante e regista teatrale, Franco Pinto ha lasciato un segno profondo nel panorama culturale campano, contribuendo alla formazione di intere generazioni di giovani. Fondatore della compagnia teatrale “Le Voci”, ha affiancato all’attività artistica un costante impegno nel sociale e nello sport, diventando una figura di riferimento per la comunità locale.

Nel corso della cerimonia sarà scoperta la targa commemorativa realizzata dalla Pro Loco. All’evento prenderanno parte le autorità cittadine, i familiari, le associazioni del territorio e i componenti della formazione “Le Voci di Franco”, nata per custodirne e valorizzarne l’eredità artistica.

«Intitolare la sala teatro dell’Auditorium a Franco Pinto significa preservare la memoria di un uomo e di un maestro che ha saputo trasmettere passione, rigore e amore per la cultura. È un atto di riconoscenza della città verso chi ha dedicato la propria vita alla crescita dei giovani», ha dichiarato Raffaele Maria De Prisco.