Sanremo 2026, prima serata archiviata: la Sala Stampa premia cinque artisti

Si è chiusa la prima serata del Festival di Sanremo 2026, caratterizzata dal voto congiunto di Sala Stampa, Web e Tv. La classifica diffusa al termine delle esibizioni non segue un ordine di preferenza, ma è stata stilata in maniera casuale.

Ecco i cinque artisti che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella serata inaugurale:

Arisa – Magica Favola

Fulminacci – Stupida Sfortuna

Serena Brancale – Qui con me

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Fedez & Marco Masini – Male necessario

Un avvio di Festival che offre già un primo spaccato dei gusti della critica e degli addetti ai lavori, in attesa delle prossime serate e dei nuovi equilibri che emergeranno con il coinvolgimento delle altre componenti di voto.