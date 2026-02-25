Sanremo 2026, prima serata archiviata: la Sala Stampa premia cinque artisti

La classifica diffusa al termine delle esibizioni non segue un ordine di preferenza, ma è stata stilata in maniera casuale.

Da
Redazione
-

Si è chiusa la prima serata del Festival di Sanremo 2026, caratterizzata dal voto congiunto di Sala Stampa, Web e Tv. La classifica diffusa al termine delle esibizioni non segue un ordine di preferenza, ma è stata stilata in maniera casuale.

Ecco i cinque artisti che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella serata inaugurale:

  • Arisa – Magica Favola
  • Fulminacci – Stupida Sfortuna
  • Serena Brancale – Qui con me
  • Ditonellapiaga – Che fastidio!
  • Fedez & Marco Masini – Male necessario

Un avvio di Festival che offre già un primo spaccato dei gusti della critica e degli addetti ai lavori, in attesa delle prossime serate e dei nuovi equilibri che emergeranno con il coinvolgimento delle altre componenti di voto.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore