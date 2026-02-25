Scomparso Paride De Maio: ricerche in corso tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore

Non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, intorno alle 16.15, dopo l’allontanamento dalla propria abitazione.

Momenti di forte apprensione a Nocera Inferiore per la scomparsa di Paride De Maio, 78 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, intorno alle 16.15, dopo l’allontanamento dalla propria abitazione.

Le ricerche sono in corso senza sosta e si concentrano tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore, anche sulla base degli ultimi avvistamenti ricostruiti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio.

Impegnati sul campo i vigili del fuoco con la sala operativa mobile, il nucleo cinofili, i piloti di droni e gli specialisti della topologia applicata al soccorso, per il coordinamento delle squadre di ricerca. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore. Chiunque possa fornire informazioni utili è invitato a contattare tempestivamente le forze dell’ordine.