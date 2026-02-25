Tenta di introdurre droga e cellulari in carcere: arrestato 50enne salernitano ad Aversa

L'uomo sarebbe stato sorpreso nei pressi del muro di cinta del penitenziario mentre tentava di lanciare all’interno involucri contenenti sostanze stupefacenti e telefoni cellulari.

Un uomo di 50 anni, originario della provincia di Salerno, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di Aversa. A darne notizia è stato il segretario regionale dell’Osapp, Vincenzo Palmieri.

Il fatto

In base a quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato sorpreso nei pressi del muro di cinta del penitenziario mentre tentava di lanciare all’interno involucri contenenti sostanze stupefacenti e telefoni cellulari. L’obiettivo, secondo gli investigatori, era quello di far cadere i “pacchi” nelle aree comuni, così da permetterne il recupero da parte dei detenuti addetti ai lavori interni e la successiva introduzione nelle sezioni detentive.

Il movimento sospetto non è però sfuggito all’agente addetto al servizio di vigilanza perimetrale, che ha immediatamente fatto scattare l’intervento. Le perquisizioni successive hanno consentito di rinvenire droga e dispositivi telefonici, poi posti sotto sequestro. Su disposizione della Procura di Napoli Nord, per il 50enne è stato disposto l’arresto.

Il commento

«Un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria per l’operazione che ha permesso di impedire l’ingresso di droga e cellulari in carcere», ha dichiarato Palmieri, annunciando di aver proposto ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria il conferimento di un riconoscimento ufficiale agli operatori coinvolti.