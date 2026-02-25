Tumore del colon-retto metastatico, svolta terapeutica: l’Italia prima in Europa ad approvare la nuova combinazione

La nuova strategia terapeutica ha dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza rispetto allo standard di cura.

L’Italia diventa il primo Paese europeo a garantire, attraverso il Servizio sanitario nazionale, l’accesso in prima linea a una nuova combinazione terapeutica per i pazienti affetti da tumore del colon-retto metastatico con mutazione di Braf, una delle forme più aggressive della malattia. L’approvazione è arrivata dall’AIFA ed è stata annunciata in occasione del congresso del GOIM, in corso a Bari.

La nuova strategia terapeutica ha dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza rispetto allo standard di cura. Prevede l’utilizzo combinato di due farmaci a bersaglio molecolare, encorafenib e cetuximab, associati alla chemioterapia tradizionale, che da opzione di ultima linea diventa ora trattamento di prima scelta. In Italia potranno beneficiarne circa 800 pazienti ogni anno, pari all’8-10% dei casi di malattia metastatica con mutazione Braf, in un contesto in cui il tumore del colon-retto registra circa 48mila nuove diagnosi annuali.

La decisione dell’Aifa si basa sui risultati dello studio randomizzato di fase III “Breakwater”, come spiega Fortunato Ciardiello, tra gli autori della ricerca e professore di oncologia medica presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. I dati, pubblicati sul New England Journal of Medicine, evidenziano un raddoppio della sopravvivenza globale: la mediana passa da circa 15-16 mesi a oltre 30 mesi.

«Si tratta di un punto di svolta per una popolazione di pazienti che fino a pochi anni fa aveva possibilità terapeutiche molto limitate e una progressione di malattia estremamente rapida», sottolinea Ciardiello. «In passato, circa la metà di questi pazienti non arrivava neppure a una seconda linea di trattamento. L’impiego precoce della terapia a bersaglio molecolare, in associazione alla chemioterapia, modifica radicalmente la storia clinica della malattia, rendendola più controllabile e raddoppiando l’aspettativa di vita».