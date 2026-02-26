Agro Nocerino Sarnese, notte di furti: sventato colpo a Sant’Egidio, raid a Pagani con bottino

Nonostante i pattugliamenti intensificati, il bilancio è di un colpo sventato e uno purtroppo portato a termine con danni e furto.

Notte di tensione nell’Agro Nocerino Sarnese, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno fronteggiato due episodi criminali tra Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani. Nonostante i pattugliamenti intensificati, il bilancio è di un colpo sventato e uno purtroppo portato a termine con danni e furto.

Sventato assalto a Sant’Egidio del Monte Albino

A Sant’Egidio del Monte Albino, nel mirino dei malviventi era finita una farmacia locale. Grazie alla prontezza delle pattuglie, i ladri hanno desistito e si sono dileguati senza riuscire a forzare l’ingresso o a sottrarre valori, evitando così conseguenze peggiori.

Raid a Pagani con furto e danni

Diversa la situazione a Pagani, in via Santa Chiara, nei pressi della rotatoria della variante. Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, i malviventi sono riusciti a completare il colpo ai danni di un centro scommesse:

Furto del cambia monete: i criminali hanno sottratto la macchina scambiavalute prima di fuggire;

Danni alla struttura: infissi e arredi del locale sono stati danneggiati gravemente durante l’azione violenta.

Le indagini sono in corso: i militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’identità della banda, che pare abbia agito con estrema rapidità e spregiudicatezza.