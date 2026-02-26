Agroalimentare. Nocera – Pagani visita del Consorzio Mela Val Venosta (video)

Visita istituzionale al mercato di Nocera Pagani: apprezzamenti per la mela Val Venosta e rilancio della filiera.

Agroalimentare. Nocera – Pagani visita del Consorzio Mela Val Venosta. Incontro al mercato ortofrutticolo per rafforzare i rapporti tra filiere e valorizzare le eccellenze italiane

Visita istituzionale al mercato ortofrutticolo

I rappresentanti del Consorzio Mela Val Venosta hanno fatto visita al mercato ortofrutticolo di Nocera Pagani, in un momento di confronto volto a consolidare il legame tra due realtà significative del comparto agroalimentare. L’incontro ha rappresentato un’occasione di dialogo tra produttori, operatori e stakeholder del territorio.

Grande apprezzamento è stato espresso per una delle mele più pregiate della penisola, riconosciuta per qualità e tracciabilità, come sottolineato anche dal massimo rappresentante del consorzio nel corso della visita.

Valorizzazione della filiera e ruolo degli stakeholder

Il mercato ortofrutticolo si rilancia anche attraverso iniziative di questo tipo, capaci di dare valore non solo ai prodotti autoctoni ma alle eccellenze italiane nel loro complesso, rafforzando le sinergie commerciali e istituzionali.

Determinante il contributo degli stakeholder presenti all’interno della struttura mercatale, tra cui il COGMO, che svolge un ruolo centrale nella gestione e nello sviluppo delle attività legate alla filiera ortofrutticola del territorio.

