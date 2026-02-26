Angri, tentato furto al bar Ribò nella notte: ladri messi in fuga dai sistemi di sicurezza

A renderlo noto è stato il titolare dell’attività, che ha spiegato come il sistema di protezione abbia consentito di limitare i danni e costringere i malviventi alla fuga.

Tentato colpo nella notte ad Angri. Intorno alle 3:30 ignoti hanno preso di mira il Bar Ribò, ma il furto è stato sventato grazie al rapido intervento della vigilanza privata, delle forze dell’ordine e all’attivazione di un impianto di sicurezza ad alto potenziale con nebbiogeni.

A renderlo noto è stato il titolare dell’attività, che ha spiegato come il sistema di protezione abbia consentito di limitare i danni e costringere i malviventi alla fuga prima che potessero portare a termine il colpo.

Lo stesso commerciante ha lanciato un appello agli altri esercenti della zona, invitandoli a dotarsi di adeguati sistemi di sicurezza: «È importante premunirsi – ha sottolineato – perché la situazione rischia di peggiorare». L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza notturna e sui recenti tentativi di furto ai danni delle attività commerciali del territorio.